Em mais um ano, padres levam benção do Santíssimo aos fiéis em carreata no domingo de Páscoa em Rio Branco

Uma carreata percorreu as ruas da capital para abençoar as famílias em suas próprias residências. “Nós vivemos um momento muito difícil, as pessoas estão com ânimo abatido. E com essa bênção do Santíssimo nós queremos dizer que a morte, a dor, o sofrimento não têm a última palavra, a última palavra é da vida. Cristo venceu a morte, a morte foi vencida, ele ressuscitou e com eles nós ressuscitamos para uma vida nova,” declarou o padre Jairo Coelho, Diocese de Rio Branco.

O altar era improvisado em frente às casas, mas feito como muito carinho pelos fiéis.

“A minha mãe acordou a gente bem cedo para preparar o altar a pedido do padre pra gente fazer uma celebração em casa mesmo, cada um na sua casa”, explica a estudante Ana Carla.

De joelhos, katiuce de Freitas recebeu a bênção do Santíssimo na varanda de casa. Ela aproveitou o momento para rezar por todas as famílias que perderam seus entes na pandemia.

“Tem tanta gente inocente internada nos hospitais, morrendo inocentemente por falta de responsabilidade. Peço que todos se conscientizem porque o mundo está doente”, dz.

O padre lembra que o momento é de oração e união de todos pelo fim da pandemia e pela restauração da saúde de tantas pessoas necessitadas.