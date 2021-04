Em Cruzeiro do Sul: No primeiro parto da UPA jovem relata que não sabia que estava grávida

Profissionais de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Juruá – Jaques Pereira Braga – realizaram, neste sábado (03), o primeiro parto na unidade de uma paciente que deu entrada por volta das 5:00 horas da manhã apresentado dor pélvica abdominal e informou que estava menstruando normal. Ela relatou que não sabia que estava grávida.

A paciente foi atendida e encaminhada pela equipe de enfermagem para atendimento médico que constatou que a mesma já estava em trabalho de parto realizado sem nenhuma intercorrência pelos profissionais e nasceu um lindo bebê, as 6:16 horas, que se chamará Lucas Gabriel, por sugestão da enfermeira Nathiele, pois a mãe não tinha nome escolhido.

“Fomos pegos de surpresa, no início da manhã, ao atender a paciente que deu entrada na UPA relatando dor pélvica e muita dor. Ao ser perguntada se estaria grávida ela disse não estava e nos últimos meses seu ciclo menstrual estava normal momento que a equipe a levou para atendimento na emergência”, informou a enfermeira Natiely Melo.

Segundo a enfermeira a paciente foi colocada na mesa ginecológica e para surpresa se constatou que ela já estava em trabalho de parto momento foi orientada para fazer força para que a criança pudesse nascer. A mãe estava com os sinais vitais normais e o processo de nascimento durou cerca de 15 minutos com acompanhamento do médico e enfermeiros.

“A criança nasceu saudável, a equipe fez todos os procedimentos de retirada da placenta e grampeamento do cordão umbilical e a criança foi aquecida com um lençol da UPA porque não tinha frauda. Depois de atender a mãe a criança foi colocada sobre ela, que ainda estava muito emocionada, para receber a alimentação”, disse Natiely.

Segundo a enfermeira o pai ficou em choque porque não sabia que a esposa estava grávida. “Fizemos uma assistência da melhor maneira possível e depois fui chamar o pai para ver a esposa. Ele não estava acreditando e dei os parabéns para ele que estava muito emocionado e depois sorriu. Foi muito emocionante”, ressaltou Natiely. Depois do parto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para levar a mãe à maternidade. Quem quiser e puder colaborar com a família que pela surpresa não tem nenhum tipo de enxoval para o bebê, nem roupa de grávida para a mãe, pode fazer contato pelo celular do pai, Michael Douglas, (68) 99614-2829.

“A UPA do Juruá está sempre à disposição da população para prestar uma assistência com humanização. Agora, é só felicidade e a equipe do médico, Dr. João Paulo, enfermeiros Rony, Nathiele e técnicos Ednilton e Raimunda está muito feliz em fazer parte do primeiro parto da UPA”, disse Natiely.