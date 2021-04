Em apenas três dias de abril, Acre já registrou mais de 1.400 casos de covid e 22 mortes

Somente nos três primeiros dias de abril, o Acre registrou 1.405 casos de coronavírus e 22 mortes causadas pela Covid-19, segundo os boletins epidemiológicos emitidos diariamente pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Os números assustam. Principalmente porque a saúde do estado está em colapso. Não há mais leitos de UTI na rede pública e na rede privada. Nem mesmo leitos de enfermaria estão disponíveis.

Há três semanas o estado vive medidas mais duras para tentar frear a transmissão do vírus com ‘lockdown’ aos finais de semana e há uma semana foi instituído também o toque de recolher, que proíbe circulação de pessoas entre as 22 e 5 horas todos os dias.

No mês passado o Acre viveu seu pior mês desde o início da pandemia quando 11.763 casos de Covid-19 e 250 mortes pela doença.