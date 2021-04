Educação no Acre prorroga período de pré-matrículas online; confira

O resultado da solicitação de pré-matrícula para alunos novos será divulgado no dia 19 de abril

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) prorrogou o período para solicitações de matrícula online para escolas urbanas da rede estadual de ensino de Rio Branco e Cruzeiro do Sul até o próximo domingo, 4. Participam dessa etapa apenas alunos novos ou alunos que, embora matriculados na rede, pretendem concorrer a uma vaga em outra escola. Todo o processo de solicitação está sendo realizado por meio da plataforma digital do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Educacional (Simaed).

Para alunos novos, o acesso pode ser feito pelo link https://qrgo.page.link/Eeu8K ou, via QR Code, caso possuam dispositivo de leitura instalado no celular, bastando apontar a câmera do aparelho para o código abaixo:

Para os que já são matriculados em escola estadual, mas desejam solicitar transferência para outra escola, devem clicar no link https://simaed.caedufjf.net/ ou utilizar o QR Code:

O processo

Na tela de boas-vindas, deve-se digitar o login e a senha do responsável pelo aluno. Geralmente o código do usuário corresponde aos 11 números do CPF do responsável (sem pontos e traço) e a senha corresponde aos seis primeiros números também do CPF.

Foi disponibilizado também o link de acesso: https://qrgo.page.link/jGBJs e QR Code do tutorial do processo de matrículas online para as escolas estaduais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Em caso de dificuldades no acesso ao site ou dúvidas quanto ao preenchimento, a equipe de suporte estará disponível pelos telefones: (68) 3213-2388 ou (68) 99935-1080.

O resultado da solicitação de pré-matrícula para alunos novos será divulgado no dia 19 de abril, na plataforma digital do Simaed, e a confirmação deverá ser realizada na escola em que o aluno foi contemplado até o dia 21. O resultado do processo de solicitação de transferência interna será divulgado dia 26 de abril, tendo os pais ou responsáveis pela matrícula até o dia 30 para confirmação e validação da matrícula na escola.