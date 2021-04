Durante discussão, mulher quase mata marido e crava faca no peito de jovem que tentou separar briga

O jovem Thiago Rodrigues da Silva, 19 anos, e Antônio Vinícius Dantas, 43, foram esfaqueados após uma confusão na noite deste domingo (4), na rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio estava com a esposa na própria residência quando começou uma discussão. Irritada com a situação, a mulher foi na cozinha, pegou uma faca e um “gogó de garrafa” e começou a golpear o Antônio no rosto e no pescoço. Para não morrer, o marido conseguiu fugir e correu para a casa de um vizinho que estavam bebendo com amigos.

Em seguida, a mulher de Antônio chegou no local e tentou matar o homem. Os amigos de Antônio tentaram acalmar a mulher e separar a briga, mas a acusada, de posse de uma faca, acabou cravando o objeto no peito de Thiago, que após ser ferido saiu correndo para dentro de casa para se proteger. Após a ação, a mulher fugiu do local e ainda não foi encontrada pela polícia.

Duas ambulâncias de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, que foram levadas ao pronto-socorro de Rio Branco. Antônio teve diversas perfurações de faca e de gogó de garrafa no rosto e no pescoço. Já Thiago ficou com a faca cravada no peito. O estado de saúde das vítimas é considerado grave.

O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).