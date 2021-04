Durante assalto, criminosos dão um murro em criança e um tiro na boca do pai

Um homem identificado como Elivelton Costa Pereira, de 28 anos, acabou sendo atingido com um tiro na boca durante um assalto. O crime aconteceu durante a noite deste domingo (4) na avenida Francisco Queiroz, bairro Manoa, na zona Norte de Manaus, no Amazonas.

De acordo com a esposa da vítima, Francineia Pereira, o casal estava em uma praça junto com a filha de 9 anos de idade aproveitando o feriado de Páscoa. Dois criminosos ainda não identificados chegaram armados ao local em uma motocicleta reconhecida apenas pela cor prata e anunciaram o assalto ao casal.

Durante o crime Elivelton tentou reagir e acabou sendo atingido com um tiro na boca. Ainda segundo a esposa, a filha de 9 anos correu para cima do pai ao perceber o tiro e para afastar a criança um dos assaltantes deu um soco no rosto da menina. Eles pegaram o aparelho celular da vítima e conseguiram fugir.

Após o tiro a vítima foi rapidamente socorrida por populares e levado em grave estado de saúde ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. O homem teve que passar por um procedimento cirúrgico para retirar a bala alojada no queixo, e após a cirurgia já não corre mais nenhum risco.

O crime foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e agora a esposa da vítima tenta conseguir imagens de câmeras de segurança na área para tentar identificar o mais rápido possível a identidade e o paradeiro dos criminosos.