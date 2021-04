Dezenove pessoas estão intubadas no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha do Juruá, nesta terça-feira (06), há um total de 42 pacientes internados na Clínica Covid. Na UTI Covid, há 20 pessoas, sendo 08 de Cruzeiro do Sul, 01 de Mâncio Lima, 06 de Tarauacá, 01 de Rodrigues Alves, 01 de Eirunepé, 01 de Santa Rosa do Purus, 01 de Thaumaturgo e 01 de Rio Branco. Desses, 19 estão intubados.

No total há 62 pacientes internados. Ocorreram nas últimas 24 horas 01 transferência interna para clínica médica e 02 para UTI Covid. Foram registradas 06 altas hospitalares e não ocorreu nenhum óbito.

Acre permanece na bandeira vermelha

Na tarde desta segunda-feira (5), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (Caecovid) e o Governo do Estado do Acre informaram, durante coletiva de imprensa, que as medidas restritivas do decreto nº 8.147, estão mantidas. A coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, disse que durante o período avaliado que foi de 14 à 27 de março, não houve melhoras nos sete indicadores que proporcionam mudança de bandeira. Com isso, o estado inteiro permanece na bandeira vermelha (nível de emergência).

Durante as duas semanas epidemiológicas avaliadas, o comitê destacou que a regional do Alto Acre recebeu nota 15, a do Baixo Acre, nota 23 e a regional do Juruá e Tarauacá/Envira, obteve nota 16, com isso, as quatros regionais permanecem na bandeira vermelha (nível de emergência), com piora nos principais indicadores como por exemplo: isolamento social, ocupação de leitos clínicos e óbitos.

A reunião não trouxe mudanças, com isso, o Estado permanece aberto em dias úteis da semana, como por exemplo, bares, restaurantes, academias e shoppings, nos horários estipulados e fechamento das atividades aos sábados e domingos.