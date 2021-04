Delegado de polícia é nova vítima da Covid no Acre

Ele estava internado no Hospital Santa Juliana e, teve uma piora no quadro clinico nos últimos dias.

Nas redes sociais amigos e colegas de profissão lamentaram a morte de Dimas. “Lamentável a perca de um grande amigo e delegado respeitado. Deus o receba no seu reino eterno e conforte aos familiares e amigos”, escreveu o também delegado Mardilson Vitorino Siqueira.

Após ser aposentar da função de Delegado de Polícia Civil, Dimas Morais trabalhou em 2019, na Direção Geral da Instituição auxiliando o então Diretor José Henrique.

No mesmo ano assumiu a Direção Administrativa do Instituto de Administração Penitenciária.

A Polícia Civil deve emitir nota sobre a morte do Delegado Dimas Morais