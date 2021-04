Criador do site Reclame Aqui, Maurício Vargas morre de Covid-19 aos 58 anos

Mauricio Vargas, fundador do site Reclame Aqui , morreu nesta sexta-feira (2) em decorrência de complicações da Covid-19. O empresário, de 58 anos, estava internado havia mais de uma semana, em São Paulo, onde morava. Na quinta-feira (1º), Vargas havia sido submetido à intubação traqueal e não resistiu à doença.

Pai de dois filhos, também era palestrante e consultor de negócios . Atuando no estudo das relações entre o consumo e o novo consumidor, recebeu diversos prêmios no setor empresarial.

Vargas era o atual presidente da companhia que criou há 20 anos. Em 2001, após perder um voo para uma entrevista de trabalho, o empresário revolucionou ao criar o site para reunir queixas de consumidores sobre produtos e serviços em geral.

Referência para a reputação de marcas no Brasil, o Reclame Aqui possibilita que os clientes registrem seus problemas com as mais variadas empresas. Sob o controle da holding Óbvio Brasil, o site oferece serviços gratuitos, tanto para os consumidores postarem suas reclamações quanto para as empresas responderem a elas.

Um dos maiores orgulhos do empresário era o Prêmio Reclame Aqui , criado há 10 anos para premiar as empresas que mais respeitam o consumidor. Na edição 2020, alcançou recorde de participação de público, com 12,2 milhões de votos populares. As inscrições para a edição de 2021 estão abertas no site. O evento está marcado para os dias 6 e 7 de dezembro.

Mauricio Vargas, que completaria 59 anos no próximo dia 25, foi uma das 2.922 vítimas fatais da Covid-19 registradas nesta sexta-feira.