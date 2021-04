Corpo de mulher é encontrado em rio, preso em hélice náutica, com sinais de violência

Um corpo de uma mulher foi encontrado boiando no Rio Castanho próximo ao Careiro Castanho (região metropolitana de Manaus), na manhã desta quarta-feira (01/04). A mulher ainda não identificada estava com amordaça, com as mãos amarradas e presa com uma corrente em uma hélice náutica.

Após denuncias sobre o corpo da mulher, a equipe do Gu Sv do 1º PIPM atendeu a ocorrência por volta das 10h20 da manhã. De acordo com informações o corpo estava amarrado a uma hélice náutica (palheta) como sendo âncora, e, em estágio avançado de decomposição.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil na 34º DP em Careiro para as previdências cabíveis, e, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve ser identificado.