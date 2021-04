Com rua em precárias condições, idoso é retirado ‘no braço’ por familiares e equipe do Samu, em Tarauacá

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em Tarauacá, teve dificuldades em resgatar um idoso na tarde de ontem (7). A precariedade da rua fez com que a ambulância não chegasse até à residência do aposentado. O homem precisou ser retirado na maca, com apoio de familiares.

O caso aconteceu na Rua Joazito Nogueira, no bairro Ipepaconha. As cenas chocam pela falta de infraestrutura do local. Só calçados de botas “sete léguas” para romper a lama profunda que há sobre a via. Além disso, o local está tomado pelo mato.