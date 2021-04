Com quase 900 novos casos, AC tem novo recorde de infectados em 24h desde o início da pandemia

Uma das pacientes que foi transferida para Manaus, a idosa Maria de Nazaré Martins da Silva, de 74 anos, não resistiu ao novo coronavírus e morreu nessa quinta(1º), na UTI do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 104 estão ocupados. A taxa de ocupação total subiu para 98%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 85 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

Números e mortes

Das 1.280 mortes registradas, 758 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e 522 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 752 eram homens e 528 mulheres. Do total de vítimas, 890 tinham acima de 60 anos.

Das 11 notificações de óbitos registradas no boletim, sete são homens e quatro mulher.

Rio Branco

Morador de Rio Branco, o idos de 70 anos deu entrada no Pronto Socorro no dia 22 de março e faleceu no dia 30 de março.

Morador de Rio Branco, o homem de 52 anos deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 24 de março e faleceu no dia 31 de março.

O idoso de 68 anos era morador de Rio Branco, deu entrada no Into-AC no dia 11 de março e faleceu nessa quinta (1º).

Morador de Rio Branco, o idoso de 82 anos deu entrada no Into-AC no dia 31 de março e faleceu nessa quinta (1º).

O homem de 66 anos era morador de Rio Branco, deu entrada no dia 28 de março no Into-AC e faleceu nessa quinta (1º).

O morador de Rio Branco de 71 anos deu entrada no Into-AC no dia 31 de março e faleceu na quinta (1º).

O idoso de 84 anos era morador de Rio Branco, deu entrada no dia 31 de março no Into-AC e faleceu quinta (1º).

Moradora de Rio Branco, a idosa de 90 anos deu entrada no Into-AC no dia 26 de março e faleceu na terça (1º).

A mulher de 59 anos era moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 17 de março no Into-AC e faleceu nessa quinta (1º).

Cruzeiro do Sul

Moradora de Cruzeiro do Sul, a idosa de 78 anos deu entrada no Hospital Regional do Juruá, no dia 18 de março, e faleceu nesta sexta (2).

Feijó

Moradora de Feijó, a mulher de 47 anos deu entrada no dia 27 de fevereiro no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, e faleceu no dia 26 de março.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes: