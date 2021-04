Com Obras iniciadas em 2014, Ponte do Madeira é o último gargalo rodoviário do Acre

Era um sábado, dia 15 de março de 2014, quando a então presidente da República, Dilma Rousseff garantiu que iria iniciar a construção de uma ponte ligando o Acre a Rondônia.

Ela sobrevoava as áreas alagadas pela cheia do Rio Madeira e seus afluentes e percebeu os estragos econômicos e sociais gerados pela BR-364 coberta pela água.

Meses depois, em outubro daquele ano, as obras começaram.

Em dezembro de 2018, um mês antes do presidente Jair Bolsonaro assumir a presidência, as obras da ponte sobre já estavam 85% concluídas, segundo o jornal O Estado de São Paulo.

Em 2016, Leo de Brito era presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

Acompanhado dos então deputados Lindomar Garçon (PRB-RO) e Nilton Capixaba (PTB-RO) estiveram no dia 16 de junho no Distrito de Abunã, município de Porto Velho, para verificar a situação das obras da ponte.

Na época, o orçamento do PAC estava em parte contingenciado e reduziu o ritmo das obras na ponte.

No dia 2 de janeiro de 2021, já no governo Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e o diretor-geral substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) Euclides Bandeira, realizaram uma visita técnica nas obras realizadas na ponte.

A ponte é uma obra estratégica para a região, pois será a única ligação terrestre entre o estado do Acre e o restante do país e se tornará uma via fundamental para o abastecimento de alimentos, remédios e demais insumos ao estado.