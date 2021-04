Com agravamento da pandemia, lives sertanejas voltam com força em 2021

Sem previsão de quando todos os brasileiros serão vacinados e o aumento dos casos da Covid-19, já está praticamente descartada a volta dos shows este ano.

Inclusive um dos maiores rodeios da América Latina, a Festa do Peão de Barretos, que acontece no final de agosto já estuda a possibilidade de cancelar a edição deste ano.

No entanto, o mês de abril começa com grandes transmissões on-line. As lives sertanejas de Bruno e Marrone, “Cabaré 2” com Leonardo e Gusttavo Lima, e o de Simone e Simaria marcam a primeira semana do mês.

Para fechar o mês de março, Luan Santana apresenta nesta segunda-feira (29), uma live sertaneja interativa no Instagram.

Covid-19

Neste final de semana, o cantor Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, recebeu alta hospitalar, após complicações da doença. Na semana passada, o cantor Edson Cadorini também recebeu alta após ficar 3 semanas internado.

Desde o início da pandemia foram dezenas de artistas infectados pela doença. Na semana passada, o Movimento Country relembrou alguns nomes que foram vítimas da doença e não resistiram, entre eles o cantor Parrerito, do Trio Parada Dura.

Quanto os artistas sertanejos ganham no Spotify?

Em tempos de pandemia as plataformas de streaming como Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music se transformaram em uma verdadeira mina de ouro para os artistas sertanejos, além é claro das lives sertanejas.

Através delas é que os artistas estão faturando alto, para suprir a falta dos shows que pararam em março do ano passado. Só para ser ter uma ideia, Gusttavo Lima que é o líder de arrecadação no Spotify fatura em média R$660 mil mensais, seguido da dupla Jorge e Mateus com uma média de faruramento de R$610 mil.

Gravadora Som Livre é vendida para empresa francesa

Segundo informações do site Music Business Worldwide, especializado em notícias empresariais de música, a concorrência para a compra da Som Livre é grande, mas a principal interessada até o momento é a Believe, empresa francesa, que se destaca como uma das principais companhias do mundo.

Segundo o artigo, as negociações entre a Believe e a Som Livre giram em torno de US$ 250 milhões a US$ 300 milhões, o que, convertendo em reais, seria equivalente a cerca de 1,6 bilhões.

Com o processo de venda praticamente certo, já se instaura a preocupação com os artistas que fazem parte da Som Livre, agora com futuro incerto. Em uma nota divulgada à imprensa, o Grupo Globo ressaltou que está analisando detalhadamente as propostas recebidas e escolhendo as que atendem seus interesses.

Entre os artistas que fazem parte do casting da gravadora estão: Marília Mendonça, Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa e Israel e Rodolffo.

Daniel se reinventa na pandemia

Um dos nomes consagrados da música sertaneja, o cantor e técnico do “The Voice +” lançou nesta sexta a música “Angel”, em parceria com John Secada, que gravou a versão original nos anos 90.

Outras canções, como Tudo na Vida Passa e Te Trago à Tona (composição de Luan Santana, Dudu Borges e Euler Coelho), seguem na linha romântica consagrada pelo príncipe do sertanejo, alcunha pela qual ele ficou conhecido.

Já a gravação com Jon Secada aconteceu em fevereiro de 2019, em Miami. “Tive a honra de gravar com músicos e profissionais no exterior, que ainda não tinha tido a oportunidade, como por exemplo o Jon Secada, uma referência para nós todos da música”, disse ele, que interpreta os versos em português da música e o cubano canta em inglês.