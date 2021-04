Cinco pessoas aguardam vagas em leitos de UTI em hospitais do Acre

O Boletim de Assistência à Saúde emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgou nesta quarta-feira (7) que 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados em Rio Branco, em decorrência da Covid-19.

Em todo o Estado, dos 106 leitos disponíveis, 103 seguem ocupados, a taxa de ocupação é de 97,2%. Os dados mostram ainda, que 5 pacientes em estado grave da Covid-19, aguardam por um leito.

No Pronto-Socorro da capital e no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), dos 80 leitos disponíveis, todos estão ocupados pelo terceiro dia seguido, conforme dados da Secretaria de Saúde do Acre – Sesacre.

Alto Acre e Juruá

A região do Alto Acre não foi atualizada em relação a ocupação de leitos de UTI, mas, no Juruá, dos 26 disponíveis, 23 estão ocupados. A taxa é de 88,5%.