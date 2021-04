Cerca de 300 militares de Cruzeiro do Sul começam a ser vacinados nesta quarta-feira

Os cerca de 300 policiais militares de Cruzeiro do Sul começarão a ser vacinados contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 7, no quartel do 6° Batalhão da Polícia Militar do município.

A vacinação será feita por etapas, começando pelos mais velhos e operacionais. Somente os policiais da ativa serão imunizados.

As doses foram enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nessa terça-feira, 6, para que a Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul atue no processo de vacinação dos militares.

Com relação aos municípios vizinhos, como Rodrigues Alves e Mâncio Lima e os de difícil acesso, como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, segundo a Assessoria de Comunicação da Pm de Cruzeiro do Sul, a SEJUSP vai informar ainda qual será a logística.

A vacinação das forças de segurança é coordenada pela secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e estão

inclusos os efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil Corpo de Bombeiros, Instituto de Administração Penitência – Iapen, Instituto Socioeducativo – ISE, Departamento de Trânsito do Acre – Detran, Polícia Federal – PF e Polícia Rodoviária Federal – PRF. “Para o Acre, foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde um total de 4.520 doses, já garantindo também a segunda dose. A expectativa é imunizar todos em abril para que possam desempenhar suas funções com mais segurança”, destacou o secretário de Segurança, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos.

Cerca de 30 % de 5.658 dos profissionais efetivos atuantes no Sistema Integrado de Segurança Pública foram infectados pelo coronavírus no Acre.