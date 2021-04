Cameli planeja lançar Cartão do Bem no valor de R$ 150 na próxima semana no Acre

Durante agenda de entrega de títulos no Loteamento Farrat, em Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (8), o governador Gladson Cameli garantiu que o auxílio denominado de ‘Cartão do Bem’ será lançado na próxima semana no Estado.

Segundo o gestor, a medida visa amenizar os impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus. “Temos novidades na próxima semana, que é o Cartão do Bem que vai beneficiar mais de 18 mil famílias”, declarou.

O projeto de Lei que institui o Programa Auxílio do Bem foi enviado pelo poder executivo à Assembleia Legislativa na última terça-feira (6) e já tramita nas comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento e Finanças e Serviços Públicos do parlamento.