Brasil confirma 1.987 mortes e 43.515 casos de Covid-19 em 24 horas

Pelo menos 12.953.597 brasileiros foram diagnosticados com covid-19 e 330.193 morreram pela doença até as 17h30 deste sábado (3.abr.2021). Os dados são do Ministério da Saúde.

São 1.987 vítimas a mais que o confirmado no dia anterior. As autoridades também confirmaram mais 43.515 diagnósticos.

O Ministério da Saúde também contabiliza 11.305.746 pessoas recuperadas e 1.317.658 em acompanhamento.

Por conta da 6ª Feira Santa os números do balanço foram menores que o das últimas semanas.

Com isso, o Brasil registra a 2ª queda consecutiva na média móvel de mortes. São 2.806 mortes mortes por dia, contabilizando a última semana. Na 5ª feira (1º.abr.2021) o país atingiu o recorde de 3.117.

A média móvel equaliza variações abruptas, sobretudo porque nos finais de semana e segundas-feiras há redução nos números registrados.