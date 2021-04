Brasil bate novo recorde e ultrapassa 4 mil mortes por Covid-19 em 24 horas

País registrou 4.195 óbitos pela doença nas últimas 24 horas, maior número desde o início da pandemia

Nesta terça-feira (6), o Brasil bateu o recorde de mortes por Covid-19 , registrando 4.195 óbitos nas últimas 24 horas. O número de novos casos contabilizados foi de 86.979. Com o balanço de hoje, o país contabiliza 336.947 mortes e 13.100.580 pessoas diagnosticadas com a doença. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A média móvel de casos nos últimos sete dias é de 63.210 e a de mortes chega a 2.757. O Estado de São Paulo também bateu recorde: o número de óbitos chegou a 1.389 nas últimas 24 horas, pior índice entre os estados brasileiros.

De acordo com os dados das secretarias estaduais de Saúde, São Paulo lidera o ranking com o maior número de casos (2.554.841) e mortes (78.554) desde o início da pandemia até o momento. O estado é seguido por Minas Gerais, que contabiliza 1.169.489 casos e 25.795 óbitos e Rio Grande do Sul, com 868.590 pessoas infectadas e 21.018 mortes.

Nesta segunda-feira (5), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o mês de abril será “dramático” no Brasil e calculou 5 mil mortes diárias por Covid-19 no país .