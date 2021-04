Boninho chora após atitude de Tiago Leifert no BBB 2021

Boninho foi às lágrimas com o discurso sobre racismo feito por Tiago Leifert na edição do BBB 2021 da última terça-feira (06).

Em interação com internautas nas redes sociais, o diretor de programas da Globo revelou que não conseguiu segurar a emoção diante de toda a sensibilidade do apresentador.

“Eu chorei”, declarou primeiramente uma seguidora de Boninho em uma postagem que ele fez para homenagear Tiago. “Eu também”, respondeu posteriormente o marido de Ana Furtado.

Na publicação em questão, o filho de Boni surge trazendo à tona um trecho da conversa que Leifert teve com os participantes do reality.

“O black é a coroa. E isso não sou eu que tô falando. Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo […] O nome dele é Alexandre Santana, mas vocês devem conhecer pelo apelido, um apelido racista. Babu, que vem de babuíno, vem de macaco”, disse o texto.

“Mas o Babu pegou o apelido… Na primeira vez que chamaram de babuíno, ele quebrou a cara de todo mundo na porrada… Mas depois ele falou: ‘Quer saber, eu vou usar o Babu também como símbolo de resistência. Eu vou usar meu nome artístico Babu’. Ele nos deu uma aula ano passado sobre o que é o black power, sobre abrir o black, como o black é a coroa”, completou.

O bate-papo entre o comunicador e os brothers, cabe lembrar, aconteceu por conta da polêmica envolvendo uma fala de Rodolffo, que comparou o cabelo de João Luiz com uma peruca de homem das cavernas.

O sertanejo, no final das contas, acabou sendo eliminado da casa mais vigiada do Brasil com 50,48% dos votos. Na ocasião, Rodolffo disputava a preferência do público juntamente com Gil e Caio.

Confira abaixo: