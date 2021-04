Bocalom deverá encerrar funcionamento da “Zona Azul” após vencimento de contrato com empresa

O contrato celebrado entre a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) e a Empresa Serttel LTDA ainda na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), se encerra no sábado (3), e segundo informações obtidas pelo ac24horas, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) deverá não mais renovar o contrato e, com isso, suspender as cobranças de estacionamento no centro da cidade, cumprindo uma de suas promessas de campanha.