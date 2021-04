BBB21: Arthur fica irritado por ter que ouvir funk em sua festa

O crossfiteiro não gostou da seleção musical e deu um verdadeiro piti no BBB21

Arthur fez beicinho e reclamou durante a festa do líder, realizada na madrugada desta quinta-feira (1º/4), no BBB21.

Ele, que estava na liderança, não gostou da seleção musical e, revoltado, chegou a dizer que “não tem moral nenhuma”.

O tema da festa foi “Treino do Arthur”, lembrando o fato de o brother ser crossfiteiro. Em conversa com Caio e Rodolffo, ele disse que tinha pedido sertanejo e moda de viola como músicas.

No entanto, ao ouvir funks – como Que Tiro Foi Esse?, de Jojo Toddynho, e Make Love, de Inês Brasil – Arthur ficou nervoso e começou a desabafar:

“Não querem botar [as músicas]. Terça-feira tá logo ali. Aí, eu escuto em casa na minha televisão de 55 polegadas”, falou Arthur.

“Mandando todo mundo tomar no cu. Foda-se. Vai tomar no cu todo mundo. Não vou ligar no BBB, não. Tô puto”, reclamou o instrutor de crossfit. “Sou o único que ganha liderança e não tenho moral nenhuma. Pedi sertanejo e moda de viola, nem pedi pagode. Tô puto”, concluiu.

Alguns minutos depois do chilique de Arthur, a produção do BBB21 tocou algumas músicas de sertanejo.

Mesmo assim, Arthur não gostou da seleção musical:

