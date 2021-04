Auxílio emergencial em abril terá 12 datas de pagamentos; veja quando sacar

O auxílio emergencial em abril será pago em 12 datas diferentes, todas elas por meio de depósitos.

A primeira liberação ocorre por meio do aplicativo Caixa Tem e poderá ser movimentado digitalmente, pagando contas, por exemplo. O primeiro depósito começará a ser feito a partir da próxima terça-feira, 6 de abril.

“Iniciaremos no dia 6 de abril o pagamento do auxílio emergencial 2021. Esse auxílio emergencial, no valor de R$ 44 bilhões, servirá para quatro parcelas no ano de 2021, que será direcionado para o brasileiro vulnerável, para quem está passando dificuldade”, disse João Roma, ministro da Cidadania.

O Governo Federal prevê liberar o valor médio de R$ 250,00 para a regra, com duas exceções: famílias unipessoais, que receberiam R$ 150,00 e famílias monoparentais femininas, as quais terão direito a R$ 375,00. Por conta do critério, 45 milhões seriam atendidas, número inferior ao de 2020, quando 68 milhões receberam.

De acordo com o Decreto 10.661 de 2021, considera-se família monoparental como “grupo familiar chefiado por mulher sem marido ou esposa com, ao menos, uma criança ou adolescente”. Entende-se por família unipessoal aqueles que moram sozinhos.

No ano passado, por exemplo, o Governo Federal liberou o pagamento de 9 parcelas totais do benefício.

Dessas, 5 foram no valor de R$ 600,00 para o público geral (desde que cumprisse os requisitos básicos) e R$ 1.200,00 para mães solo. Entretanto, as 4 parcelas seguidas foram reduzidas pela metade

Veja os 12 pagamentos do auxílio emergencial que serão feitos em abril

06 de abril: Nascidos em janeiro

09 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Os valores de pagamentos serão os seguintes:

-Auxílio Emergencial de R$ 250 para a maior parte dos beneficiários (casais com ou sem filhos);

-Auxílio Emergencial de R$ 150 para quem reside sozinho (família unipessoal);

-Auxílio Emergencial de R$ 375 para mulheres chefes de família (famílias monoparentais).

Consulta para saber se você está aprovado no auxílio emergencial

Nesta sexta-feira, 2 de abril, o Governo Federal libera a consulta do auxílio emergencial 2021. Segundo informações governamentais, a consulta vai possibilitar saber se você foi ou não aprovado no auxílio emergencial 2021.

Dessa forma, para fazer a consulta para verificação, será necessário que o cidadão acesse o site e informe o CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

É necessário, ainda, se atentar, uma vez que mesmo sendo aprovado para receber a primeira parcela, o governo federal poderá cortar o benefício depois.

Acontece que o governo federal revisará, mensalmente, todos os cadastros aprovados antes de realizar um novo pagamento, para garantir que o dinheiro não seja recebido por quem não se encaixa nas regras previstas em lei.

Calendário oficial de pagamentos

Nascidos em: Janeiro

1º parcela 06/abr

Saque 04/mai

2º parcela 16/mai

Saque 08/jun

3º parcela 20/jun

Saque 13/jul

4º parcela 23/jul

Saque 13/ago

Nascidos em: Fevereiro

1º parcela 09/abr

Saque 06/mai

2º parcela 19/mai

Saque 10/jun

3º parcela 23/jun

Saque 15/jul

4º parcela 25/jul

Saque 17/ago

Nascidos em: Março

1º parcela 11/abr

Saque 10/mai

2º parcela 23/mai

Saque 15/jun

3º parcela 25/jun

Saque 16/jul

4º parcela 28/jul

Saque 19/ago

Nascidos em: Abril

1º parcela 13/abr

Saque 12/mai

2º parcela 26/mai

Saque 17/jun

3º parcela 27/jun

Saque 20/jul

4º parcela 01/ago

Saque 23/ago

Nascidos em: Maio

1º parcela 15/abr

Saque 14/mai

2º parcela 28/mai

Saque 18/jun

3º parcela 30/jun

Saque 22/jul

4º parcela 03/ago

Saque 25/ago

Nascidos em: Junho

1º parcela 18/abr

Saque 18/mai

2º parcela 30/mai

Saque 22/jun

3º parcela 04/jul

Saque 27/jul

4º parcela 05/ago

Saque 27/ago

Nascidos em: Julho

1º parcela 20/abr

Saque 20/mai

2º parcela 02/jun

Saque 24/jun

3º parcela 06/jul

Saque 29/jul

4º parcela 08/ago

Saque 30/ago

Nascidos em: Agosto

1º parcela 22/abr

Saque 21/mai

2º parcela 06/jun

Saque 29/jun

3º parcela 09/jul

Saque 30/jul

4º parcela 11/ago

Saque 01/set

Nascidos em: Setembro

1º parcela 25/abr

Saque 25/mai

2º parcela 09/jun

Saque 01/jul

3º parcela 11/jul

Saque 04/ago

4º parcela 15/ago

Saque 03/set

Nascidos em: Outubro

1º parcela 27/abr

Saque 27/mai

2º parcela 11/jun

Saque 02/jul

3º parcela 14/jul

Saque 06/ago

4º parcela 18/ago

Saque 06/set

Nascidos em: Novembro

1º parcela 29/abr

Saque 01/jun

2º parcela 13/jun

Saque 05/jul

3º parcela 18/jul

Saque 10/ago

4º parcela 20/ago

Saque 08/set

Nascidos em: Dezembro

1º parcela 30/abr

Saque 04/jun

2º parcela 16/jun

Saque 08/jul

3º parcela 21/jul

Saque 12/ago

4º parcela 22/ago

Saque 10/set

Pagamento para os inscritos do Bolsa família

Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Calendário do Bolsa Família

Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo: