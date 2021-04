Ator de ‘Harry Potter’ morre aos 54 anos por causa de tumor no cérebro

O ator Paul Ritter morreu aos 54 anos em decorrência de um tumor no cérebro. Astro dos palcos britânicos e famoso por sua presença em várias séries de TV inglesas, ele tinha no currículo participações em filmes como ‘Harry Potter e O Enigma do Príncipe’ (2009), no qual interpretou o personagem Eldred Worple, e ‘007 – Quantum of Solace’ (2009). A morte dele foi noticiada pelo jornal MetroUK.

O diário inglês divulgou um comunicado compartilhado pela família do ator: “É com grande tristeza que confirmamos a morte de Paul Ritter na noite de ontem [5/4]. Ele morreu em paz com a esposa Polly e os filhos Frank e Noah ao seu lado. Ele tinha 54 anos e vinha sofrendo com um tumor no cérebro”.