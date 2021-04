Atendimentos na OCA de Cruzeiro do Sul só emergenciais no momento devido à pandemia

A OC ( Organização em Centros de Atendimento), está realizando apenas serviços emergências, com é o caso de viagens-via TFD, ou contas bloqueadas. Para ser atendida, a pessoa tem que apresentar um documento para poder conseguir tirar a sua carteira de identidade no setor de identificação de Cruzeiro do Sul.

Outra dúvida é quanto ao funcionamento do Cine e do PROCON que não funcionavam em Cruzeiro do Sul até a chegada da Oca. Agora, como os serviços presenciais estão suspensos, os atendimentos só acontecem através do site.

De acordo com a diretora da Organização de atendimento da Oca, Fran Brito afirma, as três unidades estão ligadas à diretoria. Tanto Rio Branco, como Xapuri e Cruzeiro do Sul estão seguindo as ordens em virtude da pandemia. “Essa é uma medida que visa a saúde e a segurança de todos, porque nós concentramos vários atendimentos no mesmo espaço e isso traz uma insegurança grande.”

inda segundo a diretora em Cruzeiro do Sul foi implantado uma central telefônica para que as pessoas possam buscar informações. “A central telefônica de Cruzeiro do Sul onde você pode buscar atendimento e informações é (68) 3322 3850 e também através do número (68) 033228569 e também tem o site www.gsp.ac.gov.br.”