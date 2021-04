“Até boi atola no ramal 12”, relata morador, ao cobrar do Deracre, melhoria do único acesso ao transporte da produção

Agricultores do ramal 12, na BR 364, procuraram a equipe do Sistema Juruá de Comunicação para mostrar imagens da situação vivida pela comunidade, que sem ter como escoar, acaba se perdendo a produção.

“Gente olha isso aqui é no ramal 12, onde a situação aqui está complicada. Não passa nada, cadê o prefeito da cidade? Cadê o governador? Cadê o Luciano do Deracre”? Indagou a moradora.

“Vocês estão vendo aqui, tá atolando até boi, enquanto isso o secretário foi lá em casa e comeu a galinha. Já está com três meses isso e não recebemos ajuda”.

Procurado pela reportagem da TV Juruá, o gerente do Deracre Luciano Oliveira afirmou que está ciente da situação. “Devido as chuvas é difícil realizar algum trabalho. Quando houver uma estiagem, estarei enviando uma equipe para que facilite o acesso dessas pessoas na estrada”.