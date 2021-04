Após trocas nas Forças Armadas, Bolsonaro volta a falar em ‘meu Exército’ durante cerimônia

Em cerimônia de promoção de generais-oficiais, hoje (8), o presidente Jair Bolsonaro utilizou a expressão “meu Exército” ao conjunto das forças militares terrestres do país.

“Agradeço ao meu Exército brasileiro, o qual ainda integro, ao nosso Exército brasileiro, por este momento. Temos certeza que venceremos os desafios e cada vez mais colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece”, declarou Bolsonaro, que foi capitão do Exército antes de deixar as Forças Armadas e se tornar político.

A citação tem sido interpretada como uma tentativa do presidente de utilizar politicamente as Forças Armadas, o que abriu uma crise na semana passada com o alto comando das instituições.

A insatisfação de Bolsonaro com a antiga cúpula militar do país culminou com a troca do ministro da Defesa e dos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica.