Após furto, hospital com mais de 30 pacientes internados com Covid-19 instala novas baterias e gerador volta a funcionar

A unidade tem mais de 30 pacientes internados com Covid-19, sendo 20 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, segundo a direção, apesar do susto, os pacientes não chegaram a ser prejudicados com a situação. O furto foi percebido na manhã de quarta e o caso foi denunciado na polícia.

Os ladrões entraram no hospital e furtaram seis baterias de quatro grupos de geradores. A preocupação da direção era que, caso houvesse interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária, existia o risco de a unidade ficar sem energia e os pacientes serem prejudicados.

O Hospital Santa Juliana tem 42 Leitos de Unidade de Terapia Intensiva, sendo 20 de UTI Covid, 10 de UTI adulto convencional e 12 de UTI neonatal. Assim como outras unidades de saúde da capital, o hospital está com lotação máxima nos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 e tem ainda dois pacientes em fila de espera por um leito.

No último dia 20, bandidos furtaram os fios que seriam usados para fazer a ligação da usina de oxigênio a um gerador de energia do Instituto de Traumatologia do Acre (Into-AC), o maior hospital de campanha do estado, que fica na capital acreana, Rio Branco. No total, foram furtados 60 metros de fios. Nenhum paciente foi prejudicado, segundo a direção da unidade, já que o gerador ainda não estava em uso, pois ia ser instalado naquele mesmo dia.

Colapso na saúde

O Acre vive o pior momento da pandemia com leitos de hospitais lotados, pessoas morrendo à espera de uma vaga nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), altas nos números de contaminados pela Covid-19 e, mais recente, teve que transferir pacientes para o Amazonas para tentar desafogar o sistema de saúde em colapso.

Além da lotação, os profissionais de saúde estão com sobrecarga de trabalho tentando salvar vidas e pessoas lutando contra o vírus.

Nessa quarta-feira (31), o Acre confirmou mais nove mortes pela Covid-19 e outros 554 casos de infecção pelo novo coronavírus. Com isso, o total de óbitos subiu para 1.262 e o de infectados saiu de 69.103 para 69.657. Os hospitais atingiram a capacidade máxima no estado e 14 pessoas aguardam na fila à espera de um leito de UTI. O estado tem 399 pessoas internadas, das quais 351 com teste positivo para a Covid-19.