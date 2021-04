O goleiro Bruno, condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, está de casa nova. Ele foi contratado pelo Araguacetama, de Tocantins. Após deixar o Rio Branco Futebol Clube no final de 2020, Bruno não conseguiu fechar contrato com o Atlético Carioca, de São Gonçalo (RJ).

A recepção do ex-goleiro do Rio Branco no Araguacetama, que disputa a primeira divisão do Campeonato Tocantinense, não foi calorosa, mas sim carregada de críticas ao jogador.

A passagem de Bruno pelo Rio Branco foi carregada de críticas e perdas até de patrocinadores. O goleiro teve dificuldades para atuar em campo, foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, por estar no semiaberto.

A morte de Eliza Samudio até hoje causa intrigas e especulações. O corpo dela nunca foi encontrado pela Polícia. Bruno é apontado como o principal mandante da morte da modelo, com quem teve um relacionamento.