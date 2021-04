Anvisa recebe pedido de uso emergencial de medicamentos contra a Covid-19

O uso emergencial dos remédios já foi autorizado nos Estados Unidos em novembro de 2020

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, na noite da quinta-feira (1°) às 21h03, o pedido de uso emergencial de dois medicamentos contra a Covid-19. De acordo com a instituição se trata de uma combinação dos medicamentos biológicos (casirivimabe + imdevimabe) da empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticas S.A.

As primeiras 72 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários estão disponíveis. A Anvisa informou ainda que ontem foram entregues 3.626 páginas de dados e informações sobre o medicamento. Mas, se houver informação importante faltando, a Anvisa pode solicitar ao laboratório.

Para avaliar a autorização do uso emergencial e temporário de medicamento contra a Covid-19 o prazo é de trinta dias. A análise não considera o tempo do processo em status de exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela Agência dentro do processo.

De acordo com a (Food and Drug Administration – FDA), o uso combinado dos dois medicamentos teve resultados positivos e diminuiu as hospitalizações de pessoas que tinham alto risco de progressão da doença.