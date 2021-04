Ambos os sexos: Exército abre concurso público com 1.100 vagas em várias áreas

O Exército Brasileiro divulgou, no Diário Oficial desta segunda-feira (5/4), o novo edital de concurso público para admissão aos cursos de formação e graduação de sargentos homens e mulheres.

São 1.100 vagas distribuídas nas áreas geral, música e saúde, no âmbito nacional.

Veja as vagas:

900 para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) – sendo 180 destinadas à cota de negros;

100 para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) – sendo 20 destinadas à cota de negros;

55 para os candidatos da área de Saúde;

45 para área música, divididas entre os seguintes instrumentos:

– Clarineta em MIB/Clarineta em SIB – 11 vagas;

– Flauta em Dó/Flautim em Dó – duas vagas;

– Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB – seis vagas;

– Saxofone em MIB/Saxofone em SIB – quatro vagas;

– Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda – duas vagas;

– Trombone Tenor em SIB (de vara)/Trombone Baixo em SIB (de vara) – sete vagas;

– Trompa em Fá – uma vaga;

– Trompete em MIB/SIB – Cornetim em SIB / Flueglhorne em SIB – dez vagas; e

– Tuba em MIB/Tuba em SIB – duas vagas.

Inscrições

O candidato à inscrição no concurso deve atender alguns dos seguintes requisitos, a serem comprovados até a data da matrícula:

– ser brasileiro nato ou naturalizado, de acordo com a legislação em vigor;

– ter concluído o Ensino Médio em Estb Ens reconhecido oficialmente, apresentando, no ato da matrícula, certificado de conclusão devidamente registrado nos órgãos competentes, na forma da legislação federal que regula a matéria; se estiver cursando a última série desse nível escolar (3ª série) no ano da inscrição para o CA, somente será habilitado à matrícula se comprovar a conclusão do Ensino Médio, na apresentação na Unidade Escolar Tecnológica do Exército (UETE), conforme a legislação em vigor;

– possuir, no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 24 (vinte e quatro) anos de idade para a área Geral e possuir, no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 26 (vinte e seis) anos de idade para as áreas Músico e Saúde, referenciadas a 31 de dezembro do ano da matrícula, de acordo com a legislação em vigor;

– se do sexo masculino, ter, no mínimo, 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de altura, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 17 (dezessete) anos de idade incompletos, desde que possuam a altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros) e exame especializado revele a possibilidade do crescimento; ou se do sexo feminino, ter, no mínimo, 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura, conforme a legislação em vigor;

– se menor de 18 (dezoito) anos, estar autorizado por seu responsável legal a submeter-se ao CA e, caso seja aprovado e classificado nas vagas estabelecidas, a ser matriculado nos CFGS;

-para o candidato da área Músico, comprovar ser possuidor de habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente a um dos naipes abrangidos pelas vagas estabelecidas em Portaria do Estado-Maior do Exército (EME), a ser verificada mediante realização do exame de habilitação musical (EHM);

-para o candidato da área de Saúde, ter concluído o curso Técnico em Enfermagem até a data de sua apresentação na UETE, portando, nessa ocasião, original e cópia do certificado ou declaração de conclusão do curso, expedida pelo estabelecimento de ensino civil responsável; o curso deverá ter seu registro reconhecido pelo Ministério da Educação;

– o candidato da área de Saúde deverá apresentar registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e outros.

O pedido de inscrição do candidato, civil ou militar, será feito por meio de ficha de inscrição, disponibilizada no sítio eletrônico da Escola de Sargentos das Armas (ESA) (www.esa.eb.mil.br). Os cadastros serão recebidos entre 7 de abril e 4 de maio de 2021. A taxa é de R$ 95.

Etapas

Os candidatos são avaliados por meio de provas objetiva e de redação, agendada para acontecer em 3 de outubro de 2021 para todos os participantes.

Além disso, haverá avaliação de títulos; exame de habilitação musical (para os candidatos da área de Música); investigação social; exame de aptidão física preliminar; revisão médica; exame de aptidão física definitivo; comprovação através da heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição.

Confira o edital completo, no anexo abaixo: