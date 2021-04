Alarme de banco em Rio Branco dispara, libera fumaça e mobiliza bombeiros

Não houve foco de incêndio no banco Santander do Centro no início da noite deste sábado (3), conforme informação com vídeo que circulou nas redes sociais. As imagens em grupos de WhatsApp mostram homens do Corpo de Bombeiros no interior do prédio tomado de fumaça dando a entender que há um incêndio, mas a reportagem do Notícias da Hora esteve no local e constatou que não houve fogo na agência.

O Corpo de Bombeiros informou por meio de sua assessoria que o sistema de alarme do prédio disparou e liberou uma cortina de fumaça branca, o que acabou gerando alvoroço na região central da cidade e fake news nas redes sociais com veiculação de vídeos.

Acionada após o disparo, a guarnição do primeiro batalhão foi ao local, porém não encontrou qualquer fogo de incêndio, informou a assessoria e constatou a reportagem do Notícias da Hora ao ir ao local.