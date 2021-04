Agnaldo Timóteo deixa herança de R$ 15 milhões

Agnaldo Timóteo, que faleceu no último sábado ao 84 anos, vítima do novo coronavírus, deixou uma herança milionária avaliada em cerca de R$ 15 milhões

Segundo o programa ‘Balanço Geral’, da Record TV, no testamento, o cantor dividiu valor entre sua filha única, Keyty Evelyn, de 14 anos, e familiares.

O artista ficou internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Casa São Bernardo, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, chegou a apresentar uma melhora de saúde, mas resistiu às complicações da doença.

Timóteo foi enterrado no domingo (04) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro.

Devido à pandemia, a cerimônia foi restrita a poucos familiares, como as duas irmãs de Agnaldo, Ruth e Maria do Carmo, e o filho Marcelo Timóteo.