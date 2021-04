Agente revela que Lionel Messi ficará no Barcelona

Desde o retorno de Joan Laporta à presidência do clube, há maior otimismo sobre a permanência do argentino

O contrato de Lionel Messi com o Barcelona está próximo de se encerrar e o argentino já pode negociar com qualquer clube.

No entanto, após um período turbulento da relação do camisa 10 com a equipe, há maior otimismo em relação à sua permanência na Espanha.

De acordo com André Cury, agente brasileiro e “olheiro” do Barcelona, peça fundamental na contratação de Neymar pelo clube, Messi deverá permanecer na Catalunha.

“Tenho quase certeza que Leo vai ficar em Barcelona, vai voltar a ser feliz, vai formar uma nova equipe que vai jogar bem e daqui a um ou dois anos será mais uma vez o número um do mundo”, disse Cury em entrevista à Rádio Continental.

De acordo com o agente, a frustração do argentino com o clube se deve, principalmente, à ausência competitiva, que permitisse brigar por títulos com os grandes da Europa.

“A casa de Leo é Barcelona e Argentina. O Leo adora a Argentina, joga com todas as forças na seleção e também na Barcelona. O que o incomodava é que ele queria uma equipe competitiva”, afirmou.

Além disso, Cury afirmou que a contratação de Griezmann e o não retorno de Neymar teriam interferido em sua confiança na diretoria.

“A verdade é que o clube disse a ele que fariam, que contratariam um e contrataram outro. O Léo ficou um pouco fora disso”, acrescentou.

“Conheço a história do Messi em Barcelona, ele tinha uma relação muito boa com o Laporta e agora está de volta. Há muitos pontos positivos”, concluiu.