Aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul serão leiloados nesta quarta

A previsão do Governo Federal é de arrecadar com a operação pelo menos R$ 44 milhões em outorgas com este bloco que contempla sete terminais – além dos dois aeroportos acreanos, estão inseridos os aeroportos de Manaus, Tabatinga, Tefé, Porto Velho e Boa Vista.

Será considerado vencedor o consórcio que oferecer o maior valor de outorga para todo o bloco. E a previsão total de investimento nesses terminais é de R$ 1,68 bilhão. O prazo de concessão é de 30 anos, período em que devem ser criados quase 25 mil empregos.

De acordo com o secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, afirma que com o leilão, o governo federal vai promover importantes melhorias na infraestrutura aeroportuária do estado e na qualidade do serviço prestado no Acre. “Aí no Acre, serão investidos mais de R$ 240 milhões nos dois aeroportos”, disse.

*Com informações da Assessoria Especial de Comunicação Ministério da Infraestrutura.