Adolescente de 16 anos é baleado na cabeça e vai parar em hospital no Acre; família diz que rapaz teve morte encefálica

Um adolescente de 16 anos, identificado apenas como Taylon, foi ferido com um tiro na cabeça, na madrugada desta quarta-feira (7), na praça do bairro Ana Vieira, localizado na rua Monsenhor Távora, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o adolescente foi encontrado ferido por populares que por medo não se identificaram, mas ligaram para o Ciosp para informar que Taylon estava baleado na cabeça e jogado no chão. De posse da informação, a militares do 8° Batalhão foram ao local.

Os PMs acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que prestou os primeiros socorros e encaminhou Taylon ao Hospital João Câncio Fernandes, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar não conseguiu prender os autores do crime. O motivo da tentativa de homicídio contra Taylon seria a guerra entre facções criminosas na região do ocorrido. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

A família do adolescente confirmou aos policiais militares que estavam de plantão que Taylon teve morte cerebral devido o tiro ter alcançado a massa cefálica.