Adolescente de 15 anos é vítima de emboscada e acaba ferido com 3 tiros no interior do Acre

Um adolescente de 15 anos foi ferido com três tiros, na noite de sábado (3), enquanto caminhava em via pública no bairro Bulevar Cafezal, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o Adolescente caminhava em via pública na companhia de dois amigos, quando foram surpreendidos por criminosos que saíram de uma área de mata já atirando. O rapaz foi ferido com três tiros que atingiram suas costas e o rosto. Já os dois amigos conseguiram correr e não foram baleados. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Ao ver o adolescente sangrando, os PMs acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimento e encaminhou a vítima para o Hospital João Câncio Fernandes, em estado de saúde grave.

A PM não conseguiu prender os autores dos disparos e também não sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

Colaborou com a reportagem Aldejane Pinto