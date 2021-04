Acre tem redução de 38,14% de crimes contra a vida e 31,44% de crimes contra patrimônio em 2021

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre (Sejusp), informou que o Acre reduziu os números de ocorrências relacionadas a crimes contra a vida e ao patrimônio comparados ao primeiro trimestre de 2020.

O números de mortes violentas registrados esse ano foram 60, totalizando redução de 38,14%. Somente em Rio Branco, a redução dos crimes contra a vida esse ano foi de 35%. Em 2020, o número chegou a 97.

Já esse ano, em relação ao número de crimes contra o patrimônio foram registrados 1.342, uma redução de 31,44%. Em 2020, foram contabilizados 1.958 casos desta natureza.

De acordo com informações oficiais do governo, entre as razões que diminuíram os crimes, estão a implantação e projeto de expansão da ferramenta de monitoramento veicular, “Cerco Eletrônico”, a criação do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), que tem atuação nas principais vias de acesso aos países vizinhos, intensificação de rondas e abordagens policiais entre os bairros onde há maior incidência de crimes.

O secretário de segurança pública, Paulo César, destacou que os bons índices apresentados começaram desde 2019 com base em três ações: controle do ambiente carcerário, policiamento orientado e a atuação da Polícia Judiciária. “As ações têm impactado na redução contínua dos crimes contra a vida”, declarou.

Com informações da Agência de Notícias