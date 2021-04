Acre reduz casos de malária em mais de 27% no primeiro trimestre

O Acre apresenta uma redução de 27,7% nos casos de malária, no comparativo do primeiro trimestre deste ano com 2020. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Diretoria de Vigilância em Saúde do Acre (DVS) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram registrados 2.803 casos da doença nos três primeiros meses de 2020; já em 2021, foram 2.026 no mesmo período.

“Outro importante dado foi a redução significativa dos casos de malária falciparum, a espécie mais grave da doença, no comparativo de 2020, com 997 casos; e 2021, com número foi reduzido para 447”, explica o responsável da área técnica da malária da Sesacre, Dorian Jinkins de Lima.