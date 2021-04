90 % dos profissionais de saúde de Cruzeiro do Sul já foram vacinados

Nesta segunda-feira, 05, foi retomada da vacinação contra a covid-19 e novamente foi a vez dos profissionais de saúde.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Agnaldo Lima, este foi o último dia em que os mesmos foram vacinados. “Hoje é o último dia para os profissionais da saúde que ainda não tomaram a sua primeira dose, desde médicos, enfermeiros, até as pessoas que trabalham em farmácias e laboratórios. Nós temos um estoque de mil doses de vacina para a primeira dose. Então as doses que sobrarem no dia de hoje nós vamos solicitar um remanejamento dessas vacinas.”

Agnaldo Lima ainda informou que chegou a cerca de 90 % a quantidade de profissionais de saúde vacinados. E 11 equipes estão na zona rural.