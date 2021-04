66.868 despedidas: Brasil termina pior mês da pandemia com recorde de mortes em dois terços do país

Mortes em março foram mais que o dobro do total visto em julho de 2020 – que era, até então, o mês com mais vidas perdidas no país para a Covid-19

Em março, 66.868 pessoas perderam a vida para a Covid-19 no Brasil, segundo dados das secretarias estaduais de Saúde apurados pelo consórcio de veículos de imprensa.

Em 18 das 27 unidades federativas do país, morreram mais pessoas neste mês do que em qualquer outro desde o início da pandemia.

Os primeiros a passar dessa marca foram os estados do Sul, onde o colapso na Saúde chegou mais cedo e onde mais pessoas morreram em três meses de 2021 do que em todo o ano passado.

Os recordes mensais foram batidos em seguida em Rondônia (16/03); Goiás (18/03); Bahia (19/03), Tocantins e São Paulo (22/03), Mato Grosso e Minas Gerais (23/03), Mato Grosso do Sul e Paraíba (24/03), Acre (25/03), Rio Grande do Norte (27/03), Piauí (28/03) e Distrito Federal (30/03).

Os últimos a ultrapassar a marca foram Espírito Santo e Roraima, ambos no último dia de março.

No mês passado, o número de pessoas que morreram da doença foi maior do que o dobro do total visto em julho de 2020 – que era, até março, o mês com maior número de mortes na pandemia

(veja gráfico).

Pior mês da pandemia no Brasil, março teve mais do que o dobro de mortes do que julho de 2020, o segundo pior mês — Foto: Editoria de Arte/G1

Março é o quarto mês consecutivo em que as mortes de um mês superam as do mês anterior; o mês passado teve 21% de todas as mortes registradas no Brasil até agora.

O dado referente às mortes de março foi calculado subtraindo-se as mortes totais até fevereiro (255.018) do total até 31 de março (321.886).

Os números dos meses anteriores foram determinados com a mesma metodologia (veja mais ao final da reportagem).