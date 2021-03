Whindersson Nunes se apavora ao gravar OVNI: “Meu Deus do céu”

Durante a madrugada desta segunda-feira (29/3), Whindersson Nunes foi pego de surpresa com uma aparição no céu. Pelas redes sociais, o humorista registrou o momento para lá de assustador: um suposto OVNI (Objeto Voador Não Identificado) chamou a atenção do artista.

EU VI UM OVNI???????????????????? 😰😰😰😰😰😰😰😰

Não tem barulho nenhum esse caralhoooooooooo pic.twitter.com/qVfThH5ESE — Whindersson Nunes (@whindersson) March 29, 2021

Em vídeo gravado por Whindersson, a coisa no céu se move com rapidez e emite uma luz repetidamente. Segundo o humorista, não se trata de um drone, tampouco um avião.

“Eu estava pensando em OVNI agora, eu juro por Deus, e do nada apareceu essa luz, aí”, disse. “Olha, parou. Está vendo como não é um avião? Está indo para outra direção, estava parado. Caralho, meu irmão, meu Deus do céu!”, emendou Whindersson.

Na sequência, o influencer contou detalhes da experiência: “Foi muito doido, estava ali. Eu juro por Deus, juro por DEUS que essa luz estava bem ali no meio. Veio até essa árvore, e passou. Depois, sumiu”.

Whindersson ainda relatou que o piloto de seu jatinho já teria passado por uma situação semelhante. “Um vez meu piloto disse que viu um OVNI. A gente estava voando. Ele viu, me chamou e eu não acordei. Ele tirou o celular para filmar, mas já tinha passado. Ele viu parado na frente do avião, ele indo e como se estivesse se aproximando”, explicou.