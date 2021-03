WhatsApp 2? Meme toma conta do Twitter e instiga até famosos

O meme tem tomado conta das redes sociais, com gente fazendo até mesmo contagem regressiva para o “lançamento” do produto que não existe

“Meu Deus? O que é WhatsApp 2?”. A pergunta feita por Bruno Gagliasso pelo Twitter nesta segunda-feira (22/3) mostra que você não está sozinho na dúvida sobre o que significa esse meme — que ficou entre os assuntos mais falados da rede social azul.

Circulando nas redes sociais há semanas — principalmente em perfis de humor no Instagram —, o “WhatsApp 2” não passa de mais uma brincadeira surgida na internet, apesar de que suas origens sejam difíceis de traçar.

Contudo, muita gente tem falado sobre o WhatsApp GB como sendo a versão “2” do famoso aplicativo de mensagens instantâneas. Nesse caso, ele existe, mas não tem relação com o Facebook, empresa dona do famoso mensageiro digital.