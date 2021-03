Veículo utilizado por condutor que causou morte de mulher grávida é incendiado

Na tarde deste domingo (28), o veículo utilizado pelo condutor que colidiu com casal em moto no último sábado, e fugiu sem prestar socorro, foi incendiado na rua 5 de Setembro, no bairro Japiim, em Manaus.

O carro foi abandonado no local pelo condutor horas após o acidente acontecer, e, toda a situação foi registrada por câmeras de segurança da rua.

VÍTIMA FATAL | O acidente aconteceu na Avenida Tefé, localizado também no bairro do Japiim. O condutor que estava na motocicleta sofreu graves ferimentos, já sua esposa, Cláudia Suzanny de Araújo Tavares, 34, veio a óbito. A mesma estava grávida de 8 meses, infelizmente o bebê também faleceu.

O veículo modelo Corsa, de placa JWQ 6609, possui restrição de roubo, e, até o momento o proprietário não foi localizado.