Um mês após enchente do Rio Acre, 20 cachorros aguardam donos em canil da capital

As águas do manancial baixaram, as famílias já retornaram para causa, mas os animais não foram resgatados pelos proprietários. A coordenação do Centro de Controle de Zooneses explicou que foram achados ainda três gatinhos nos bairros alagados.

A cheia do Rio Acre deixou 129 famílias desalojadas e outras 75 desabrigadas na capital acreana. No dia 22 de fevereiro, o governador Gladson Cameli decretou calamidade pública em dez cidades do Acre. No mesmo dia, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o estado de calamidade nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.