TSE cassa mandato de deputado estadual Josa da Farmácia do Acre

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luis Roberto Barroso acompanharam o voto do ministro-relator Edson Fachin no caso Josa da Farmácia (Podemos) e negaram o agravo interno interposto pela defesa do deputado para anular uma decisão de Fachin tomada em outubro do ano passado.

Na época, Edson Fachin confirmou a cassação de Josa da Farmácia decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC). A defesa do deputado recorreu à Corte para anular a decisão monocrática de Fachin. O julgamento aconteceu ontem (25) de modo virtual.