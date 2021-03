Traficante é preso em Jordão com drogas e caderno de anotações de devedores da bocada

Na tarde da última quarta-feira (17), em mais uma ação bem sucedida, a Polícia Militar de Jordão conseguiu tirar de circulação mais um traficante, identificado pelas as inicias de N.D.S.P, de 19 anos. Ele vinha atuando no comércio de drogas na parte central da cidade. Uma denúncia anônima levou os militares até ao local. O traficante foi preso em flagrante.

Com o bandido, foram apreendidos 34 tijolinhos de maconha, R$: 125,00 em espécie, 1 caderno com anotações da contabilidade do controle da venda de entorpecentes e o nome de pessoas grafadas como devedores. Tudo foi encaminhado para à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.