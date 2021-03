Trabalho integrado entre Polícia Civil e Gefron resulta na apreensão de quase 10 kg de cocaína na BR-317

Mais um trabalho integrado entre a Polícia Civil e Grupo Esoecial de Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de quase dez quilos de cocaína na tarde desta quinta-feira, 25, dentro de ônibus que faz a linha intermunicipal entre Epitaciolândia e Rio Branco.

A droga foi entregue a uma passageira (mula do tráfico) na rodoviária do município e tinha como destino a capital Rio Branco. O entorpecente estava acondicionado em pacotes dentro de malas em meio a roupas com pesagem total de 9,450 kg.

O coletivo foi interceptado por agentes das forças de segurança na altura do km 80 que deram início as buscas dentro do veículo e no compartimento de carga logrando êxito na apreensão e prisão de uma mulher identificada como L. M. do N. de 51 anos, natural de Flores/PE.

De acordo com delegado Luis Tonini, que lavrou o auto de flagrante por tráfico de drogas, as investigações devem seguir no sentido de identificar o remetente da droga e representar ao poder judiciário por sua prisão.

A droga e a mulher foram encaminhadas à delegacia de Epitaciolândia para procedimento praxe, lavratura do auto de flagrante e em seguida colocada à disposição da justiça.