Tony Ramos é vacinado contra a Covid-19 e afirma: ‘A ciência está presente’

Artista homenageou profissionais da linha de frente e disse que ‘pesadelo nos deu momentos de reflexão’

O ator Tony Ramos foi vacinado neste sábado (27) contra a Covid-19. Emocionado, o artista homenageou a ciência e os profissionais da linha de frente.

“Esses jovens médicos. Pessoas envolvidas com a saúde pública que… Esses profissionais, todos os que estão lá nos hospitais, na linha de frente, têm que receber o nosso aplauso, o nosso reconhecimento”, declarou Ramos.

“A emoção é porque, daqui a pouco, a gente vai estabelecer uma vida nova. Não um novo normal. Eu prefiro dizer: ‘vamos voltar ao normal’. E atentos. Eu acho que isso serviu como uma lição profunda de um pesadelo que nos deu, sem dúvida, momentos de reflexão muito importantes”, acrescentou o ator.

Tony Ramos foi imunizado no ponto de vacinação da prefeitura no Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele também lembrou da importância das vacinas.

“Vamos lembrar aos incrédulos quantos males as vacinas venceram? Vou lembrar um: sarampo. Lembrei de outro: a paralisia.”