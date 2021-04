Tião Bocalom revoga ponto facultativo e 1 de abril vira dia útil

O prefeito Tião Bocalom seguiu o governo do estado e revogou o ponto facultativo na prefeitura de Rio Branco nesta quinta-feira, 1 de abril.

O decreto, publicado no Diário Oficial, deixa apenas a sexta como feriado. Neste ano, mais uma vez, o feriadão da Semana Santa tradicionalmente usado para viagens e lazer está comprometido por conta do Acre viver seu pior momento da pandemia da Covid-19.

Por conta do decreto que impõe lockdown aos finais de semana e feriado, tanto em Rio Branco quanto no interior do estado, durantes três dias, sexta, sábado e domingo próximos, só ficaram abertos unidades de saúde, farmácias e postos de combustíveis para o abastecimento de viaturas e de veículos que estejam ajudando a realizar alguma atividade considerada de extrema necessidade.